«Один мясоед ест, как 10 наших футболистов». Чем живет первый в мире веганский клуб

Даже для помешанной на футболе Англии следить всей страной за клубом пятого дивизиона – чересчур. Тем более, за клубом, который живет 126 лет, но до сих пор ничего не выиграл (наивысшее достижение – победа в седьмой по силе лиги Англии).

«Форест Грин Роверс» был основан в 1890 году, но настоящая история команды началась шесть лет назад, когда клуб приобрел борец за окружающую среду Дэйл Винс. Мультимиллионер, живший в начале 90-х в автофургоне, пересмотрел взгляды на жизнь и сколотил на солнечной энергии и ветряных мельницах бизнес, который был скопирован для модели управления «Форест Грин Роверс». Идея пришла к Дэйлу, когда сломался его фургон. Из-за отсутствия денег он построил ветряк и понял, что это может изменить мир. В 1991 году активы бизнесмена оценивались в 500 фунтов. Сейчас компания Ecotricity стоит свыше 120 млн фунтов.

В 2010-м Винс, помешавшийся на ЗОЖ и защите природы, прочитал новый отчет Всемирной организации здравоохранения, который повлиял на существование серого клуба (который Винс купил в том же году). «В отчете ВОЗ говорилось, что мясо наносит вред человеческому здоровью, будучи главной причиной возникновения рака», – удивлялся миллионер. В 2011 году из рациона питания футболистов исчезли продукты из мяса, а на стадионе «Нью Лайн» был открыт клубный ресторан, в котором подавали еду для вегетарианцев. При этом из меню не пропали любимые бургеры фанатов, только теперь котлеты делают не из мяса, а из овощей и тофу.

Винс перекрасил арену органической краской и оборудовал крышу стадиона батареями, преобразующими солнечную энергию в постоянный электрический ток. На «Нью Лайн» полностью переделали поле – теперь игроки бегают на покрытии из переработанных материалов. Даже газонокосилка у «ФГР» на солнечной батарее.

«У клуба были грандиозные финансовые проблемы: прежнее руководство получало большие счета за электроэнергию. Солнечные батареи и ветряные мельницы возле стадиона решили эту проблему. Также мы установили систему дренажа и кольцевой магистрали – теперь клуб может собирать и фильтровать дождевую воду», – обосновал решение Винс.

Следующий шаг бизнесмена был куда более радикальным: год назад «ФГР» стал первым в мире веганским футбольным клубом. Меню претерпело очередные изменения: из рациона были убраны все продукты, добытые путем эксплуатации животных. К примеру, вместо коровьего молока появилось соевое, а яйца вообще исчезли. Веганы также отказались от употребления меда и добавили в рацион растительную пищу.

«Это не прыжок вперед, а просто шаг. Путь от вегетарианства к веганству был недолгим. Мы переставали подавать мясо футболистам, болельщикам и сотрудникам пять лет назад. С тех пор мы стремились показать нашим фанатам новый мир: прекращая употреблять мясо, вы открываете новый мир разнообразия в еде. Разница между вегетарианской и веганской пищей не так велика. В последнее время большая часть нашей еды уже была веганской, а в этом сезоне мы совершили последний шаг», – добавил Винс.

Решительный шаг парней в зеленом не взорвал британские медиа, но первая дегустация веганских блюд привлекла внимания Sky Sports, который отправил в провинцию корреспондентов.

Футболисты прониклись идеей руководства и не колеблясь приняли меню, а вот с фанатами возникли проблемы. После заявления Винса часть болельщиков организовала акцию протеста, но очень быстро отступила, поняв, что отсутствие мяса в меню никак не влияет на престиж клуба. Более того, за год после смены курса посещаемость домашний матчей «ФГР» выросла на 25 процентов.

Современному профессиональному спортсмену, если верить стереотипам, тяжело находиться в тонусе без мяса, дающего силу и энергию для роста мышц. Тяжело – но не невозможно, объяснил Eurosport.ru капитан «ФГР» Дэвид Пайп.

«Питание – важная вещь для футболиста, спортсмена и профессионала. Я забочусь о теле и самочувствии. Я за органическую пишу: это отличное решение для меня и моих детей. Члены моей семьи тоже поддерживают вегетарианство и веганство.

Повезло, что в клубе есть отличный повар, который помогает при составлении диеты. Она всегда разная и разрабатывается в зависимости от того, какие упражнения я делаю на футбольной тренировке или в качалке. Обычно в день у меня два-три приема пищи, в зависимости от загруженности на тренировках или матчах», – рассказал Пайп.

Валлиец перешел в «Форест Грин Роверс» в 2014 году, но быстро проникся идеями Винса. В этой философии все-таки предусмотрены определенные поблажки: веганское меню обязательно для футболистов, но только в момент нахождения на тренировках, сборах или матче. Когда игрок покидает расположение команды, он может есть все, что пожелает, но большинство футболистов стали веганами и в обычной жизни.

«Форест Грин» всю жизнь болтается в низах английского футбола, но парни из 6-тысячного города Нэйлсворт хотят соответствовать элите: недавно Винс ввел для футболистов строгий дресс-код. Владельцу клуба надоело смотреть, что игроки других команд приходят на пресс-конференции в шортах и шлепках – теперь «зеленые» отправляются на выездные матчи в пиджаках и при галстуках.

Винс – основатель компании Ecotricity, которая спонсирует клуб и пропагандирует защиту окружающей среды. 54-летний мультимиллионер разработал электрокар, на котором каждый день ездит на работу: машина может проехать без подзарядки 240 километров, а зарядка батареи занимает всего 2 часа. Подобное авто скоро получит главный тренер «ФГР» Адриан Пэннок, а затем на разработку владельца должны пересесть и футболисты клуба.

Винс уже ищет для «лесников» большого брата, который будет проповедовать аналогичные ценности. В 2011 году Дэйл обнаружил единомышленника в лице Гари Невилла, с которым основал некоммерческую организацию Sustainability in Sport. Сотрудничество бизнесмена и экс-легенды сборной Англии переросло в акцию на благотворительном матче между звездами «МЮ» и «Ювентуса»: тогда вся электроэнергия на стадионе была получена с помощью 52 ветряных мельниц.

За тур до конца чемпионата «Форест Грин» гарантировал второе место и участие в плей-офф. Если парни в зеленом впервые за 126 лет пробьются в четвертый дивизион, то смогут сказать: «Это все потому, что мы не едим мясо». Винс, уже почувствовавший успех и внимание, поставил перед клубом космическую задачу – выход в Чемпионшип.

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