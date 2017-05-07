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Уиган Атлетик - Лидс Юнайтед

Чемпионшип - 7 мая 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Уиган Атлетик – Лидс Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Грэм Бэрроу или Гарри Монк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Уиган Атлетик – Лидс Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Уиган Атлетик и Лидс Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

