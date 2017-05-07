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Астон Вилла - Брайтон-энд-Хоув Альбион

Чемпионшип - 7 мая 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Астон Вилла – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Стив Брюс или Крис Хатон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Астон Вилла – Брайтон-энд-Хоув Альбион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Астон Вилла и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

