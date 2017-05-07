Норвич
    -
    14:00
    07.05.17
    Карроу Роуд
    Куинз Парк Рейнджерс
      Чемпионшип • Тур 46
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      Норвич - Куинз Парк Рейнджерс
      Чемпионшип - 7 мая 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Норвич – Куинз Парк Рейнджерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Алан Ирвайн или Иэн Холлоуэй? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Норвич – Куинз Парк Рейнджерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Норвич и Куинз Парк Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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