Хаддерсфилд Таун
    -
    20:30
    04.03.17
    Джон Смитс Стэдиум
    Ньюкасл
      Чемпионшип • Тур 35
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл
      Чемпионшип - 4 марта 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Ньюкасл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дэвид Вагнер или Рафаэль Бенитес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Хаддерсфилд Таун – Ньюкасл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Хаддерсфилд Таун и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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