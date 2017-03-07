Бирмингем Сити
    -
    22:45
    07.03.17
    Сент-Эндрюс
    Уиган Атлетик
      Чемпионшип • Тур 36
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      Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
      Чемпионшип - 7 марта 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Бирмингем Сити – Уиган Атлетик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 7 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джанфранко Зола или Уоррен Джойс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бирмингем Сити – Уиган Атлетик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бирмингем Сити и Уиган Атлетик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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