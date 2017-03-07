Шеффилд Уэнсдей
    -
    22:45
    07.03.17
    Хиллсборо
    Бертон Альбион
      Чемпионшип • Тур 36
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      Шеффилд Уэнсдей - Бертон Альбион
      Чемпионшип - 7 марта 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Шеффилд Уэнсдей – Бертон Альбион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 7 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Карлос Карвальяль или Найджел Клаф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шеффилд Уэнсдей – Бертон Альбион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шеффилд Уэнсдей и Бертон Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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