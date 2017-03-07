Рединг
    -
    23:00
    07.03.17
    Мадейски Стэдиум
    Ньюкасл
      Чемпионшип • Тур 36
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      Рединг - Ньюкасл
      Чемпионшип - 7 марта 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Рединг – Ньюкасл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 7 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Яаап Стам или Рафаэль Бенитес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рединг – Ньюкасл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рединг и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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