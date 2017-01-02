Бристоль Сити
Завершено
0
2
-
3
0
18:00
02.01.17
Эштон Гейт
Рединг
Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Бристоль Сити
  • Рединг
  • Керморган
    90'
  • Керморган
    87'
  • МаклириМейте
    82'
  • ФримэнВилбрахам
    78'
  • Мур
    76'
  • Келли
    72'
  • ван ден Берг
    67'
  • СвифтКелли
    65'
  • Литтл
    64'
  • Абрахам
    62'
  • О'ДаудаРейд
    61'
  • БлэкеттОбита
    54'
  • Абрахам (P)
    47'
  • 1-ый тайм
  • Бристоль Сити
  • Рединг
  • Керморган
    39'
  • Абрахам
    28'
Перед матчем

Онлайн
Бристоль Сити - Рединг
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Бристоль Сити – Рединг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Ли Джонсон или Яаап Стам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Бристоль Сити – Рединг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бристоль Сити и Рединг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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