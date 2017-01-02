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- 2-ой тайм
- Керморган90'
- Керморган87'
- МаклириМейте82'
- ФримэнВилбрахам78'
- Мур76'
- Келли72'
- ван ден Берг67'
- СвифтКелли65'
- Литтл64'
- Абрахам62'
- О'ДаудаРейд61'
- БлэкеттОбита54'
- Абрахам (P)47'
- 1-ый тайм
- Керморган39'
- Абрахам28'
Перед матчем
Онлайн
Бристоль Сити - Рединг
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Бристоль Сити – Рединг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Ли Джонсон или Яаап Стам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бристоль Сити – Рединг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бристоль Сити и Рединг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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