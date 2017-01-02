Онлайн

Бристоль Сити - Рединг

Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Бристоль Сити – Рединг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Ли Джонсон или Яаап Стам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Бристоль Сити – Рединг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Бристоль Сити и Рединг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

