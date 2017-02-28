Астон Вилла
    -
    22:45
    28.02.17
    Вилла Парк
    Бристоль Сити
      Чемпионшип • Тур 28
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      Астон Вилла - Бристоль Сити
      Чемпионшип - 28 февраля 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Астон Вилла – Бристоль Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 28 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стив Брюс или Ли Джонсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Астон Вилла – Бристоль Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Астон Вилла и Бристоль Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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