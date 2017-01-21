Онлайн

Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм

Чемпионат Англии. Чемпионшип - 21 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Куинз Парк Рейнджерс – Фулхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 21 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Иэн Холлоуэй или Слависа Йоканович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Куинз Парк Рейнджерс – Фулхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Куинз Парк Рейнджерс и Фулхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

