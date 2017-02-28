Брайтон-энд-Хоув Альбион
    -
    22:45
    28.02.17
    Амэкс Стэдиум
    Ньюкасл
      Чемпионшип • Тур 28
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Брайтон-энд-Хоув Альбион - Ньюкасл
      Чемпионшип - 28 февраля 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Ньюкасл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 28 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Крис Хатон или Рафаэль Бенитес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Брайтон-энд-Хоув Альбион – Ньюкасл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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