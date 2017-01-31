Брентфорд
    -
    22:45
    31.01.17
    Гриффин-Парк
    Астон Вилла
      Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 29
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Брентфорд - Астон Вилла
      Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Брентфорд – Астон Вилла на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 31 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дин Смит или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Брентфорд – Астон Вилла? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Брентфорд и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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