Рединг
    -
    18:00
    28.01.17
    Стадион Мадейски
    Кардифф Сити
      Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 28
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Рединг - Кардифф
      Чемпионат Англии. Чемпионшип - 28 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Рединг – Кардифф Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 28 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Яаап Стам или Нил Уорнок? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рединг – Кардифф Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рединг и Кардифф Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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