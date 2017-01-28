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Престон Норт Энд - Ипсвич Таун

Чемпионат Англии. Чемпионшип - 28 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Престон Норт Энд – Ипсвич Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 28 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Саймон Грэйсон или Мик Маккарти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Престон Норт Энд – Ипсвич Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Престон Норт Энд и Ипсвич Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

