Блэкберн Роверс
Завершено
0
1
-
0
0
18:00
02.01.17
Ивуд Парк
Ньюкасл
    Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Блэкберн Роверс
    • Ньюкасл
    • ЭмнесБраун
      90'
    • АнитаМерфи
      86'
    • ГуффранАтсу
      84'
    • КолбекПерес Гутьеррес
      76'
    • Малгрю
      74'
    • Колбек
      72'
    • Дамметт
      64'
    • НиамбеЭванс
      63'
    • Лоу
      53'
    • 1-ый тайм
    • Блэкберн Роверс
    • Ньюкасл
    • КонуэйГаллахер
      43'
    Перед матчем

    Онлайн
    Блэкберн Роверс - Ньюкасл
    Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

    Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Блэкберн Роверс – Ньюкасл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Оуэн Койл или Рафаэль Бенитес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Блэкберн Роверс – Ньюкасл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Блэкберн Роверс и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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