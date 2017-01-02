Поделиться
- 2-ой тайм
- ЭмнесБраун90'
- АнитаМерфи86'
- ГуффранАтсу84'
- КолбекПерес Гутьеррес76'
- Малгрю74'
- Колбек72'
- Дамметт64'
- НиамбеЭванс63'
- Лоу53'
- 1-ый тайм
- КонуэйГаллахер43'
Перед матчем
Онлайн
Блэкберн Роверс - Ньюкасл
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Блэкберн Роверс – Ньюкасл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Оуэн Койл или Рафаэль Бенитес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Блэкберн Роверс – Ньюкасл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Блэкберн Роверс и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет