Бирмингем Сити
Завершено
0
1
-
3
0
18:00
02.01.17
Сэнт-Эндрюс
Брентфорд
Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Бирмингем Сити
  • Брентфорд
  • ХоганНофманн
    90'
  • Йеннарис
    87'
  • КоттериллСоломон-Отабор
    83'
  • ТешеСтюарт
    75'
  • Дэвис (автогол)
    73'
  • МакикренЙеннарис
    67'
  • Иган
    67'
  • МагомаКифтенбельд
    62'
  • Шоттон
    56'
  • Хоган
    54'
  • 1-ый тайм
  • Бирмингем Сити
  • Брентфорд
  • Теше
    31'
  • Юткевич
    23'
  • Бьелланд
    16'
Перед матчем

Онлайн
Бирмингем Сити - Брентфорд
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Бирмингем Сити – Брентфорд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джанфранко Зола или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Бирмингем Сити – Брентфорд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бирмингем Сити и Брентфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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