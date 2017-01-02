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- 2-ой тайм
- ХоганНофманн90'
- Йеннарис87'
- КоттериллСоломон-Отабор83'
- ТешеСтюарт75'
- Дэвис (автогол)73'
- МакикренЙеннарис67'
- Иган67'
- МагомаКифтенбельд62'
- Шоттон56'
- Хоган54'
- 1-ый тайм
- Теше31'
- Юткевич23'
- Бьелланд16'
Перед матчем
Онлайн
Бирмингем Сити - Брентфорд
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Бирмингем Сити – Брентфорд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джанфранко Зола или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бирмингем Сити – Брентфорд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бирмингем Сити и Брентфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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