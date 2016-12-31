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Вулверхэмптон Уондерерс - Куинз Парк Рейнджерс

Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Куинз Парк Рейнджерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Пол Ламберт или Иэн Холлоуэй? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Вулверхэмптон Уондерерс – Куинз Парк Рейнджерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Вулверхэмптон Уондерерс и Куинз Парк Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

