Поделиться
- 2-ой тайм
- Вшолек88'
- ДикоБёдварссон82'
- Н''ГбакотоУошингтон77'
- Перч76'
- ЭнобахареМейсон70'
- СандроБорисюк67'
- Бидуэлл66'
- Manning64'
- Эдвардс61'
- Силла53'
- 1-ый тайм
- Прайс31'
Перед матчем
Онлайн
Вулверхэмптон Уондерерс - Куинз Парк Рейнджерс
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Куинз Парк Рейнджерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пол Ламберт или Иэн Холлоуэй? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Вулверхэмптон Уондерерс – Куинз Парк Рейнджерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Вулверхэмптон Уондерерс и Куинз Парк Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет