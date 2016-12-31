Вулверхэмптон Уондерерс
2-ой тайм
1
-
2
2:00
31.12.16
Мулинё
Куинз Парк Рейнджерс
Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 24
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Вулверхэмптон Уондерерс
  • Куинз Парк Рейнджерс
  • Вшолек
    88'
  • ДикоБёдварссон
    82'
  • Н''ГбакотоУошингтон
    77'
  • Перч
    76'
  • ЭнобахареМейсон
    70'
  • СандроБорисюк
    67'
  • Бидуэлл
    66'
  • Manning
    64'
  • Эдвардс
    61'
  • Силла
    53'
  • 1-ый тайм
  • Вулверхэмптон Уондерерс
  • Куинз Парк Рейнджерс
  • Прайс
    31'
Перед матчем

Онлайн
Вулверхэмптон Уондерерс - Куинз Парк Рейнджерс
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Куинз Парк Рейнджерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пол Ламберт или Иэн Холлоуэй? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Вулверхэмптон Уондерерс – Куинз Парк Рейнджерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Вулверхэмптон Уондерерс и Куинз Парк Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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