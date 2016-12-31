Рединг
    Отмена
    0
    0
    -
    0
    0
    2:00
    31.12.16
    Стадион Мадейски
    Фулхэм
      Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 24
      Финальная стадия
      • 1-ый тайм
      • Рединг
      • Фулхэм
      • ХэрриоттМакшейн
        45'
      • Уильямс
        40'
      • Фредерикс
        9'
      Перед матчем

      Онлайн
      Рединг - Фулхэм
      Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016

      Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Рединг – Фулхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Яаап Стам или Слависа Йоканович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рединг – Фулхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рединг и Фулхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0