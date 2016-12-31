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Рединг - Фулхэм

Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Рединг – Фулхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Яаап Стам или Слависа Йоканович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Рединг – Фулхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Рединг и Фулхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

