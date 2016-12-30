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- 2-ой тайм
- ГэйлМитрович88'
- ЛамАхмедходжич84'
- РичиЛазаар83'
- БендтнерВон81'
- Гэйл80'
- ДумитруАссомбалонга73'
- КолбекДиаме67'
- Йедлин65'
- Гэйл63'
- Перейра61'
- Миллс60'
- Миллс59'
- Колбек53'
- 1-ый тайм
- Думитру29'
- Лам26'
- Кларк12'
- Ричи4'
Перед матчем
Онлайн
Ньюкасл - Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 30 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Ньюкасл – Ноттингем Форест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 30 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Рафаэль Бенитес или Филипп Монтанье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ньюкасл – Ноттингем Форест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ньюкасл и Ноттингем Форест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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