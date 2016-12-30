Ньюкасл
Завершено
0
3
-
1
1
22:45
30.12.16
Сент-Джеймс Парк
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 24
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Ньюкасл
  • Ноттингем Форест
  • ГэйлМитрович
    88'
  • ЛамАхмедходжич
    84'
  • РичиЛазаар
    83'
  • БендтнерВон
    81'
  • Гэйл
    80'
  • ДумитруАссомбалонга
    73'
  • КолбекДиаме
    67'
  • Йедлин
    65'
  • Гэйл
    63'
  • Перейра
    61'
  • Миллс
    60'
  • Миллс
    59'
  • Колбек
    53'
  • 1-ый тайм
  • Ньюкасл
  • Ноттингем Форест
  • Думитру
    29'
  • Лам
    26'
  • Кларк
    12'
  • Ричи
    4'
Перед матчем

Онлайн
Ньюкасл - Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 30 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Ньюкасл – Ноттингем Форест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 30 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Рафаэль Бенитес или Филипп Монтанье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Ньюкасл – Ноттингем Форест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ньюкасл и Ноттингем Форест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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