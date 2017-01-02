Бертон Альбион
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    18:00
    02.01.17
    Стадион Пирелли
    Престон Норт Энд
    Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Бертон Альбион
    • Престон Норт Энд
    • ЮджиллМакьенок
      90'
    • РобинсонГэллахер
      79'
    • МоусиноЧудхури
      78'
    • ДойлМакгиди
      78'
    • УордХарнесс
      68'
    • Перерыв
    • Бертон Альбион
    • Престон Норт Энд
    • О'ГрейдиСорделл
      45'
    • 1-ый тайм
    • Бертон Альбион
    • Престон Норт Энд
    • Кларк
      45'
    • О'Грейди
      33'
    Перед матчем

    Онлайн
    Бертон Альбион - Престон Норт Энд
    Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

    Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Бертон Альбион – Престон Норт Энд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Найджел Клаф или Саймон Грэйсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Бертон Альбион – Престон Норт Энд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Бертон Альбион и Престон Норт Энд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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