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- 2-ой тайм
- ЮджиллМакьенок90'
- РобинсонГэллахер79'
- МоусиноЧудхури78'
- ДойлМакгиди78'
- УордХарнесс68'
- Перерыв
- О'ГрейдиСорделл45'
- 1-ый тайм
- Кларк45'
- О'Грейди33'
Перед матчем
Онлайн
Бертон Альбион - Престон Норт Энд
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Бертон Альбион – Престон Норт Энд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Найджел Клаф или Саймон Грэйсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бертон Альбион – Престон Норт Энд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бертон Альбион и Престон Норт Энд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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