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- 2-ой тайм
- Уэллс90'
- ГрэмБраун88'
- УайтхедХадсон85'
- Грэм81'
- ЭвансБеннет68'
- ПалмерПэйн59'
- ван ла ПарраБанн59'
- 1-ый тайм
- Уайтхед16'
Перед матчем
Онлайн
Хаддерсфилд Таун - Блэкберн Роверс
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Блэкберн Роверс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дэвид Вагнер или Оуэн Койл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Хаддерсфилд Таун – Блэкберн Роверс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Хаддерсфилд Таун и Блэкберн Роверс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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