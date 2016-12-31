Хаддерсфилд Таун
Завершено
0
1
-
1
0
2:00
31.12.16
Галфарм
Блэкберн Роверс
Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 24
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Хаддерсфилд Таун
  • Блэкберн Роверс
  • Уэллс
    90'
  • ГрэмБраун
    88'
  • УайтхедХадсон
    85'
  • Грэм
    81'
  • ЭвансБеннет
    68'
  • ПалмерПэйн
    59'
  • ван ла ПарраБанн
    59'
  • 1-ый тайм
  • Хаддерсфилд Таун
  • Блэкберн Роверс
  • Уайтхед
    16'
Перед матчем

Онлайн
Хаддерсфилд Таун - Блэкберн Роверс
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Блэкберн Роверс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дэвид Вагнер или Оуэн Койл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Хаддерсфилд Таун – Блэкберн Роверс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Хаддерсфилд Таун и Блэкберн Роверс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0