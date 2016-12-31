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- 2-ой тайм
- ВильдшутФлорес88'
- Хьюз87'
- ГриггЛе Фондре82'
- КеллеттБирн73'
- БентВыдра72'
- РасселлБрайсон58'
- БаттерфилдКамара58'
- Джонсон56'
Перед матчем
Онлайн
Дерби Каунти - Уиган Атлетик
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Дерби Каунти – Уиган Атлетик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Стив Макларен или Уоррен Джойс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Дерби Каунти – Уиган Атлетик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Дерби Каунти и Уиган Атлетик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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