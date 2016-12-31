Дерби Каунти
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    0
    2:00
    31.12.16
    Прайд парк
    Уиган Атлетик
      Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 24
      Финальная стадия
      • 2-ой тайм
      • Дерби Каунти
      • Уиган Атлетик
      • ВильдшутФлорес
        88'
      • Хьюз
        87'
      • ГриггЛе Фондре
        82'
      • КеллеттБирн
        73'
      • БентВыдра
        72'
      • РасселлБрайсон
        58'
      • БаттерфилдКамара
        58'
      • Джонсон
        56'
      Перед матчем

      Онлайн
      Дерби Каунти - Уиган Атлетик
      Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016

      Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Дерби Каунти – Уиган Атлетик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стив Макларен или Уоррен Джойс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Дерби Каунти – Уиган Атлетик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Дерби Каунти и Уиган Атлетик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0