Барнсли
2-ой тайм
2
-
2
2:00
31.12.16
Оаквелл
Бирмингем Сити
Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 24
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Барнсли
  • Бирмингем Сити
  • Глисон
    86'
  • Морси
    86'
  • Хурихан
    60'
  • БрэдшоуДжексон
    54'
  • КентСкоуэн
    54'
  • Юткевич (P)
    52'
  • Робертс
    50'
  • СтюартКоттерилл
    46'
  • КифтенбельдЮткевич
    46'
  • 1-ый тайм
  • Барнсли
  • Бирмингем Сити
  • Магома
    33'
  • Уиннолл
    28'
  • Брэдшоу
    24'
Перед матчем

Онлайн
Барнсли - Бирмингем Сити
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Барнсли – Бирмингем Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пол Хекингботтом или Джанфранко Зола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Барнсли – Бирмингем Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Барнсли и Бирмингем Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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