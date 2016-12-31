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- 2-ой тайм
- Глисон86'
- Морси86'
- Хурихан60'
- БрэдшоуДжексон54'
- КентСкоуэн54'
- Юткевич (P)52'
- Робертс50'
- СтюартКоттерилл46'
- КифтенбельдЮткевич46'
- 1-ый тайм
- Магома33'
- Уиннолл28'
- Брэдшоу24'
Перед матчем
Онлайн
Барнсли - Бирмингем Сити
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Барнсли – Бирмингем Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пол Хекингботтом или Джанфранко Зола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Барнсли – Бирмингем Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Барнсли и Бирмингем Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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