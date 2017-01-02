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- 2-ой тайм
- ПэйнХефеле90'
- БакстонДейвис89'
- МакдональдЛе Фондре85'
- Уэллс80'
- Горенц-Станкович77'
- ПауэллКолклаф76'
- Джейкобс68'
- БиллингУайтхед66'
- БаннЛолли59'
- Холмс-Деннис55'
- 1-ый тайм
- Муй45'
- Биллинг12'
Перед матчем
Онлайн
Уиган Атлетик - Хаддерсфилд Таун
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Уиган Атлетик – Хаддерсфилд Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Уоррен Джойс или Дэвид Вагнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Уиган Атлетик – Хаддерсфилд Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Уиган Атлетик и Хаддерсфилд Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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