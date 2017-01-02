Уиган Атлетик
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    18:00
    02.01.17
    Стадион ДВ
    Хаддерсфилд Таун
    Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Уиган Атлетик
    • Хаддерсфилд Таун
    • ПэйнХефеле
      90'
    • БакстонДейвис
      89'
    • МакдональдЛе Фондре
      85'
    • Уэллс
      80'
    • Горенц-Станкович
      77'
    • ПауэллКолклаф
      76'
    • Джейкобс
      68'
    • БиллингУайтхед
      66'
    • БаннЛолли
      59'
    • Холмс-Деннис
      55'
    • 1-ый тайм
    • Уиган Атлетик
    • Хаддерсфилд Таун
    • Муй
      45'
    • Биллинг
      12'
    Перед матчем

    Онлайн
    Уиган Атлетик - Хаддерсфилд Таун
    Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

    Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Уиган Атлетик – Хаддерсфилд Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Уоррен Джойс или Дэвид Вагнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Уиган Атлетик – Хаддерсфилд Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Уиган Атлетик и Хаддерсфилд Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0