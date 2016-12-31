Ипсвич Таун
Завершено
0
2
-
1
0
2:00
31.12.16
Портман Роуд
Бристоль Сити
Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 24
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Ипсвич Таун
  • Бристоль Сити
  • Лоуренс
    90'
  • МакголдрикВарни
    89'
  • Питмен
    86'
  • УордСирс
    78'
  • БруДоззел
    71'
  • МагнуссонО'Дауда
    66'
  • Браунхилл
    58'
  • Магнуссон
    55'
  • Абрахам
    52'
  • Перерыв
  • Ипсвич Таун
  • Бристоль Сити
  • КолбурнБрайан
    45'
  • ЛиттлМур
    45'
  • 1-ый тайм
  • Ипсвич Таун
  • Бристоль Сити
  • Питмен
    43'
  • Бру
    39'
Перед матчем

Онлайн
Ипсвич Таун - Бристоль Сити
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Ипсвич Таун – Бристоль Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мик Маккарти или Ли Джонсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Ипсвич Таун – Бристоль Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ипсвич Таун и Бристоль Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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