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- 2-ой тайм
- Лоуренс90'
- МакголдрикВарни89'
- Питмен86'
- УордСирс78'
- БруДоззел71'
- МагнуссонО'Дауда66'
- Браунхилл58'
- Магнуссон55'
- Абрахам52'
- Перерыв
- КолбурнБрайан45'
- ЛиттлМур45'
- 1-ый тайм
- Питмен43'
- Бру39'
Перед матчем
Онлайн
Ипсвич Таун - Бристоль Сити
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Ипсвич Таун – Бристоль Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мик Маккарти или Ли Джонсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ипсвич Таун – Бристоль Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ипсвич Таун и Бристоль Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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