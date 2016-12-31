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- 2-ой тайм
- МакгидиБраун88'
- РобинсонСперр85'
- УоллесЖоао79'
- Хатчинсон (автогол)77'
- Пирсон75'
- Флетчер73'
- Палмер61'
- МакьенокЮджилл59'
- Перерыв
- НухиуДжонс45'
Перед матчем
Онлайн
Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Престон Норт Энд – Шеффилд Уэнсдей на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Саймон Грэйсон или Карлос Карвальяль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Престон Норт Энд – Шеффилд Уэнсдей? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Престон Норт Энд и Шеффилд Уэнсдей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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