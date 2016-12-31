Престон Норт Энд
2-ой тайм
1
-
0
2:00
31.12.16
Дипдэйл
Шеффилд Уэнсдей
    Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 24
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Престон Норт Энд
    • Шеффилд Уэнсдей
    • МакгидиБраун
      88'
    • РобинсонСперр
      85'
    • УоллесЖоао
      79'
    • Хатчинсон (автогол)
      77'
    • Пирсон
      75'
    • Флетчер
      73'
    • Палмер
      61'
    • МакьенокЮджилл
      59'
    • Перерыв
    • Престон Норт Энд
    • Шеффилд Уэнсдей
    • НухиуДжонс
      45'
    Перед матчем

    Онлайн
    Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей
    Чемпионат Англии. Чемпионшип - 31 декабря 2016

    Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Престон Норт Энд – Шеффилд Уэнсдей на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Саймон Грэйсон или Карлос Карвальяль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Престон Норт Энд – Шеффилд Уэнсдей? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Престон Норт Энд и Шеффилд Уэнсдей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0