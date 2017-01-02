Кардифф Сити
Завершено
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1
-
0
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18:00
02.01.17
Стадион Кардифф Сити
Астон Вилла
    Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Кардифф Сити
    • Астон Вилла
    • Хаттон
      85'
    • БеннеттКоннолли
      83'
    • МакКормакХепбёрн-Мёрфи
      82'
    • Бакуна
      78'
    • Пелтье
      74'
    • Бамба
      64'
    • Грилиш
      60'
    • Гуннарссон
      57'
    • Перерыв
    • Кардифф Сити
    • Астон Вилла
    • ГарднерТшибола
      45'
    • ВествудАгбонлахор
      45'
    • 1-ый тайм
    • Кардифф Сити
    • Астон Вилла
    • Честер
      42'
    • ХойлеттНун
      37'
    • Роллс
      27'
    • Роллс
      16'
    Перед матчем

    Онлайн
    Кардифф - Астон Вилла
    Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

    Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Кардифф Сити – Астон Вилла на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Нил Уорнок или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Кардифф Сити – Астон Вилла? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Кардифф Сити и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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