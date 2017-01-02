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Кардифф - Астон Вилла

Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Кардифф Сити – Астон Вилла на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Нил Уорнок или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Кардифф Сити – Астон Вилла? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Кардифф Сити и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

