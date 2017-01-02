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- 2-ой тайм
- Хаттон85'
- БеннеттКоннолли83'
- МакКормакХепбёрн-Мёрфи82'
- Бакуна78'
- Пелтье74'
- Бамба64'
- Грилиш60'
- Гуннарссон57'
- Перерыв
- ГарднерТшибола45'
- ВествудАгбонлахор45'
- 1-ый тайм
- Честер42'
- ХойлеттНун37'
- Роллс27'
- Роллс16'
Перед матчем
Онлайн
Кардифф - Астон Вилла
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Кардифф Сити – Астон Вилла на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Нил Уорнок или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Кардифф Сити – Астон Вилла? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Кардифф Сити и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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