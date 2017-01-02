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- 2-ой тайм
- ФлетчерДжонс76'
- РонанДико68'
- КоштаКавалейро61'
- Хатчинсон60'
- МакманаманЖоао52'
- Перерыв
- ЛиУоллес45'
Перед матчем
Онлайн
Шеффилд Уэнсдей - Вулверхэмптон Уондерерс
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Шеффилд Уэнсдей – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Карлос Карвальяль или Пол Ламберт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Шеффилд Уэнсдей – Вулверхэмптон Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Шеффилд Уэнсдей и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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