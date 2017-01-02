Шеффилд Уэнсдей
    Завершено
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    18:00
    02.01.17
    Хиллсборо
    Вулверхэмптон Уондерерс
      Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
      Финальная стадия
      • 2-ой тайм
      • Шеффилд Уэнсдей
      • Вулверхэмптон Уондерерс
      • ФлетчерДжонс
        76'
      • РонанДико
        68'
      • КоштаКавалейро
        61'
      • Хатчинсон
        60'
      • МакманаманЖоао
        52'
      • Перерыв
      • Шеффилд Уэнсдей
      • Вулверхэмптон Уондерерс
      • ЛиУоллес
        45'
      Перед матчем

      Онлайн
      Шеффилд Уэнсдей - Вулверхэмптон Уондерерс
      Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Шеффилд Уэнсдей – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Карлос Карвальяль или Пол Ламберт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шеффилд Уэнсдей – Вулверхэмптон Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шеффилд Уэнсдей и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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