Куинз Парк Рейнджерс
Завершено
0
2
-
1
0
18:00
02.01.17
Лофтус Роуд
Ипсвич Таун
Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Куинз Парк Рейнджерс
  • Ипсвич Таун
  • Вшолек
    83'
  • КенлокКнудсен
    76'
  • ManningЭль-Хаяти
    69'
  • БруДаглас
    69'
  • БорисюкОнуоха
    58'
  • Лоуренс
    48'
  • Перерыв
  • Куинз Парк Рейнджерс
  • Ипсвич Таун
  • ЭммануэлУорд
    45'
  • 1-ый тайм
  • Куинз Парк Рейнджерс
  • Ипсвич Таун
  • СиллаУошингтон
    38'
  • Силла
    30'
Перед матчем

Онлайн
Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Куинз Парк Рейнджерс – Ипсвич Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Иэн Холлоуэй или Мик Маккарти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Куинз Парк Рейнджерс – Ипсвич Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Куинз Парк Рейнджерс и Ипсвич Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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