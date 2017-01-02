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- 2-ой тайм
- Вшолек83'
- КенлокКнудсен76'
- ManningЭль-Хаяти69'
- БруДаглас69'
- БорисюкОнуоха58'
- Лоуренс48'
- Перерыв
- ЭммануэлУорд45'
- 1-ый тайм
- СиллаУошингтон38'
- Силла30'
Перед матчем
Онлайн
Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Куинз Парк Рейнджерс – Ипсвич Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Иэн Холлоуэй или Мик Маккарти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Куинз Парк Рейнджерс – Ипсвич Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Куинз Парк Рейнджерс и Ипсвич Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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