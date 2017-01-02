Поделиться
- 2-ой тайм
- Хурихан88'
- АссомбалонгаБендтнер84'
- УильямсАрмстронг80'
- ДумитруВеллиос69'
- БрэдшоуУиннолл61'
- ЛамКасами60'
- КентУоткинс46'
- 1-ый тайм
- Лам31'
Перед матчем
Онлайн
Ноттингем Форест - Барнсли
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Ноттингем Форест – Барнсли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Филипп Монтанье или Пол Хекингботтом? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ноттингем Форест – Барнсли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ноттингем Форест и Барнсли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет