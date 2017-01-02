Ноттингем Форест
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    18:00
    02.01.17
    Сити Граунд
    Барнсли
    Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Ноттингем Форест
    • Барнсли
    • Хурихан
      88'
    • АссомбалонгаБендтнер
      84'
    • УильямсАрмстронг
      80'
    • ДумитруВеллиос
      69'
    • БрэдшоуУиннолл
      61'
    • ЛамКасами
      60'
    • КентУоткинс
      46'
    • 1-ый тайм
    • Ноттингем Форест
    • Барнсли
    • Лам
      31'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ноттингем Форест - Барнсли
    Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

    Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Ноттингем Форест – Барнсли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Филипп Монтанье или Пол Хекингботтом? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Ноттингем Форест – Барнсли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Ноттингем Форест и Барнсли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0