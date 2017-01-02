Норвич
Завершено
0
3
-
0
1
18:00
02.01.17
Карроу Роад
Дерби Каунти
    Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Норвич
    • Дерби Каунти
    • ОливейраПритчард
      90'
    • НейсмитДжером
      90'
    • ИнсБент
      81'
    • Пинто
      80'
    • Оливейра
      80'
    • Оливейра
      78'
    • Карсон
      67'
    • Баттерфилд
      66'
    • АняХэнсон
      62'
    • РасселлВайманн
      46'
    • 1-ый тайм
    • Норвич
    • Дерби Каунти
    • Кио
      41'
    • Оливейра
      15'
    Перед матчем

    Онлайн
    Норвич - Дерби Каунти
    Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

    Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Норвич – Дерби Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Алекс Нил или Стив Макларен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Норвич – Дерби Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Норвич и Дерби Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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