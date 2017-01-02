Поделиться
- 2-ой тайм
- ОливейраПритчард90'
- НейсмитДжером90'
- ИнсБент81'
- Пинто80'
- Оливейра80'
- Оливейра78'
- Карсон67'
- Баттерфилд66'
- АняХэнсон62'
- РасселлВайманн46'
- 1-ый тайм
- Кио41'
- Оливейра15'
Перед матчем
Онлайн
Норвич - Дерби Каунти
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Норвич – Дерби Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Алекс Нил или Стив Макларен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Норвич – Дерби Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Норвич и Дерби Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет