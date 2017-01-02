Лидс Юнайтед
Завершено
0
3
-
0
0
18:00
02.01.17
Элланд Роуд
Ротерхэм Юнайтед
    Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Лидс Юнайтед
    • Ротерхэм Юнайтед
    • БроудфутВуд
      83'
    • ВудАнтонссон
      81'
    • Вуд
      79'
    • НьюэллВокс
      75'
    • ДукараДаллас
      72'
    • ФордТэйлор
      69'
    • Вуд
      66'
    • Янссон
      57'
    • Мэтток
      52'
    • Бартли
      47'
    • Перерыв
    • Лидс Юнайтед
    • Ротерхэм Юнайтед
    • СакоВиейра Нан
      45'
    Перед матчем

    Онлайн
    Лидс Юнайтед - Ротерхэм Юнайтед
    Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

    Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Лидс Юнайтед – Ротерхэм Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Гарри Монк или Пол Уорн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Лидс Юнайтед – Ротерхэм Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Лидс Юнайтед и Ротерхэм Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0