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- 2-ой тайм
- БроудфутВуд83'
- ВудАнтонссон81'
- Вуд79'
- НьюэллВокс75'
- ДукараДаллас72'
- ФордТэйлор69'
- Вуд66'
- Янссон57'
- Мэтток52'
- Бартли47'
- Перерыв
- СакоВиейра Нан45'
Перед матчем
Онлайн
Лидс Юнайтед - Ротерхэм Юнайтед
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Лидс Юнайтед – Ротерхэм Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Гарри Монк или Пол Уорн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лидс Юнайтед – Ротерхэм Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лидс Юнайтед и Ротерхэм Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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