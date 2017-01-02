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- 2-ой тайм
- Данк90'
- Фредерикс90'
- МакдональдКебано87'
- ПиасонОдой78'
- НокаэрМерфи78'
- Данк75'
- Хемед (P)74'
- Нокаэр71'
- БэлдокХемед69'
- СмитHumphrys67'
- СкалакМарч66'
- Пиасон55'
- 1-ый тайм
- Смит40'
- Сальтор16'
Перед матчем
Онлайн
Фулхэм - Брайтон-энд-Хоув Альбион
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Фулхэм – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Слависа Йоканович или Крис Хатон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Фулхэм – Брайтон-энд-Хоув Альбион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Фулхэм и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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