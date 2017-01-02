Фулхэм
Завершено
0
1
-
2
0
18:00
02.01.17
Крэйвен Коттедж
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 25
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Фулхэм
  • Брайтон-энд-Хоув Альбион
  • Данк
    90'
  • Фредерикс
    90'
  • МакдональдКебано
    87'
  • ПиасонОдой
    78'
  • НокаэрМерфи
    78'
  • Данк
    75'
  • Хемед (P)
    74'
  • Нокаэр
    71'
  • БэлдокХемед
    69'
  • СмитHumphrys
    67'
  • СкалакМарч
    66'
  • Пиасон
    55'
  • 1-ый тайм
  • Фулхэм
  • Брайтон-энд-Хоув Альбион
  • Смит
    40'
  • Сальтор
    16'
Перед матчем

Онлайн
Фулхэм - Брайтон-энд-Хоув Альбион
Чемпионат Англии. Чемпионшип - 2 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Фулхэм – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Слависа Йоканович или Крис Хатон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Фулхэм – Брайтон-энд-Хоув Альбион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Фулхэм и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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