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Ньюкасл - Бристоль Сити

Чемпионшип - 25 февраля 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Ньюкасл – Бристоль Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 25 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Рафаэль Бенитес или Ли Джонсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ньюкасл – Бристоль Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ньюкасл и Бристоль Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

