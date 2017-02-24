Вулверхэмптон Уондерерс
    -
    22:45
    24.02.17
    Молинью
    Бирмингем Сити
      Чемпионшип • Тур 34
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Вулверхэмптон Уондерерс - Бирмингем Сити
      Чемпионшип - 24 февраля 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Бирмингем Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 24 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пол Ламберт или Джанфранко Зола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вулверхэмптон Уондерерс – Бирмингем Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вулверхэмптон Уондерерс и Бирмингем Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0