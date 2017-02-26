Норвич
    -
    15:00
    26.02.17
    Карроу Роуд
    Ипсвич Таун
      Чемпионшип • Тур 34
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      Норвич - Ипсвич Таун
      Чемпионшип - 26 февраля 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Норвич – Ипсвич Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 26 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Алекс Нил или Мик Маккарти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Норвич – Ипсвич Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Норвич и Ипсвич Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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