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Норвич - Ипсвич Таун

Чемпионшип - 26 февраля 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Норвич – Ипсвич Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 26 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Алекс Нил или Мик Маккарти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Норвич – Ипсвич Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Норвич и Ипсвич Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

