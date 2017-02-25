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Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей

Чемпионшип - 25 февраля 2017

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Лидс Юнайтед – Шеффилд Уэнсдей на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 25 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Гарри Монк или Карлос Карвальяль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Лидс Юнайтед – Шеффилд Уэнсдей? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Лидс Юнайтед и Шеффилд Уэнсдей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

