Бертон Альбион
    -
    22:45
    24.02.17
    Пирелли Стэдиум
    Блэкберн Роверс
      Чемпионшип • Тур 34
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      Бертон Альбион - Блэкберн Роверс
      Чемпионшип - 24 февраля 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Бертон Альбион – Блэкберн Роверс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 24 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Найджел Клаф или Оуэн Койл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бертон Альбион – Блэкберн Роверс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бертон Альбион и Блэкберн Роверс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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