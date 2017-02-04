Ньюкасл
    -
    2:00
    04.02.17
    Сент-Джеймс Парк
    Дерби Каунти
      Чемпионат Англии. Чемпионшип • Тур 30
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ньюкасл - Дерби Каунти
      Чемпионат Англии. Чемпионшип - 4 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Ньюкасл – Дерби Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 4 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Рафаэль Бенитес или Стив Макларен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ньюкасл – Дерби Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ньюкасл и Дерби Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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