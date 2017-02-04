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Бертон Альбион - Вулверхэмптон Уондерерс

Чемпионат Англии. Чемпионшип - 4 февраля 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Бертон Альбион – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 4 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Найджел Клаф или Пол Ламберт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Бертон Альбион – Вулверхэмптон Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Бертон Альбион и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

