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Лидс Юнайтед - Кардифф

Чемпионат Англии. Чемпионшип - 11 февраля 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Чемпионшип. Следите за матчем Лидс Юнайтед – Кардифф Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 11 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Гарри Монк или Нил Уорнок? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Лидс Юнайтед – Кардифф Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Лидс Юнайтед и Кардифф Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

