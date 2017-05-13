Фулхэм
    -
    19:30
    13.05.17
    Крэйвен Коттедж
    Рединг
      Чемпионшип • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Фулхэм - Рединг
      Чемпионшип - 13 мая 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Фулхэм – Рединг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Слависа Йоканович или Яаап Стам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фулхэм – Рединг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фулхэм и Рединг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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