Хаддерсфилд Таун
    -
    14:00
    14.05.17
    Джон Смитс Стэдиум
    Шеффилд Уэнсдей
      Чемпионшип • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдей
      Чемпионшип - 14 мая 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Шеффилд Уэнсдей на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дэвид Вагнер или Карлос Карвальял? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Хаддерсфилд Таун – Шеффилд Уэнсдей? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Хаддерсфилд Таун и Шеффилд Уэнсдей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0