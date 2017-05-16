Рединг
    -
    21:45
    16.05.17
    Мадейски Стэдиум
    Фулхэм
      Чемпионшип • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Рединг - Фулхэм
      Чемпионшип - 16 мая 2017

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Рединг – Фулхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 16 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Яаап Стам или Слависа Йоканович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рединг – Фулхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рединг и Фулхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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