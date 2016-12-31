ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНШИП (АВГУСТ – МАЙ)

13-й по счету сезон Чемпионшипа – второй по значимости лиги английского футбола – стартует 5 августа матчем «Фулхэм» - «Ньюкасл».

24 команды поведут борьбу за право выхода в Премьер-лигу. Помимо «Ньюкасла» среди клубов, не сумевших сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам прошлого сезона и принимающих участие в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, значатся «Астон Вилла» и «Норвич».

Накал борьбы в Чемпионшипе не уступает матчам Премьер-лиги. О повышении в классе мечтает каждая из 24 команд. Шансы проявить себя будут у всех. Захватывающее зрелище под названием «Чемпионшип» на протяжении всего сезона смотрите на телеканале Eurosport 1.

В стартовом туре зрителям будет предложено 4 игры, далее – по три матча за тур. Две лучшие команды по итогам сезона автоматически попадают в Премьер-лигу. Третий участник сильнейшей английской лиги определится в плей-офф между командами, занявшими места с третьего по шестое.

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