«Однажды скажут, что «Барса» играет как «Рединг». Как Яп Стам зажигает в Чемпионшипе

За последние 10 лет «Рединг» дважды заносило в Премьер-лигу, но скромные финансовые возможности не позволили одному из старейших клубов Англии (основан в 1871 году) надолго задержаться в топ-20. Последний вылет из АПЛ в 2012 году получился с русским оттенком – миллионер Антон Зингаревич обещал «бисквитам» сладкую жизнь, а сам быстренько спихнул клуб тайскому консорциуму.

С азиатскими владельцами стало еще хуже. Пока тайцы застраивали территорию вокруг «Мадейски Стэдиум» жилыми комплексами и кормили болельщиков обещаниями, «Рединг» в последних двух сезонах боролся за выживание (17-е и 19-е место). Все изменилось полгода назад, когда команду возглавил Яп Стам. Всего за несколько месяцев победитель Лиги чемпионов-1999 вывел «бисквитов» на новый уровень – к экватору чемпионата «Рединг» прибежал третьим с хорошими шансами на выход в АПЛ.

Несколько лет назад британский футбол взорвал «Суонси» – за стиль, основанный на владении мячом, «лебеди» заслужили прозвище «Суонсилона». Теперь в Чемпионшипе появилась «Рединглона». Команда Стама, в прошлом году считанные разы пробивавшая за отметку 50% во владении мячом, сегодня лучшая в лиге с показателем 60,5% (третья в Англии и восьмая в Европе).

«Стам был игроком высокого класса, который выиграл почти все. Но как тренер он работал лишь с молодежью, поэтому приглашение Япа в «Рединг» мне показалось авантюрой, – признался бывший капитан «бисквитов» Ади Уильямс, сейчас работающий на BBC Radio. – Я почти сразу понял, что ошибся. У Стама есть аура, харизма и вера в свою футбольную философию».

После некрасивого расставания с «Манчестер Юнайтед» и Фергюсоном (в 2001 году сэр Алекс неожиданно продал голландца в «Лацио», позже назвав этот трансфер большой ошибкой) Яп не самым удачным образом поиграл в Италии и в 2007 году закончил карьеру в «Аяксе». Стам несколько лет путешествовал – в «МЮ» ему предложили ставку скаута по Южной Америке. «Я планировал карьеру футбольного эксперта на телевидении, а тренером себя не видел. Но позвонили из родного «Зволле», попросили о консультации. Так все и завертелось», – рассказал не знавший боли защитник.

После трех лет работы в «Зволле» Яп в 2013 году отправился на подмогу Франку де Бура в «Аяксе», а через год возглавил молодежную команду клуба. В «Рединг» Стама пригласил спортивный директор Брайан Тевреден, с которым Яп несколько лет работал в Амстердаме. «Для меня честь быть первым иностранным тренером в истории «Рединга», – скромно отметил голландец на презентации.

Мечтающие сходу вернуться в АПЛ «Ньюкасл» и «Астон Вилла» потратили летом 62 и 55 миллионов евро на усиление состава. Япу, чтобы поднять «Рединг», хватило всего четырех. Выписанный из «Лестера» Лайам Мур стал основным центральным защитником, а не пригодившийся в «МЮ» Тайлер Блэккэт навел порядок в середине поля. Не обошлось и без голландцев. Рой Бееренс («Герта»), Данзел Гравенберх («Дордрехт») и Джой ван ден Берг («Херенвен») – главные философские камни, на которых стоит сегодняшний «Рединг».

44-летний Стам равняется на Хиддинка и Фергюсона. «Гус – потрясающий психолог. У него отлично получается позитивно заряжать игроков. У Фергюсона я научился строить команду. Сэр Алекс не зависел от имен, в отличие от тех, кто считает, что известные игроки обязательно принесут хороший результат. Для него важны были только игровые качества, а не трансферная стоимость. У меня схожий подход», – рассуждает Яп.

При Стаме «Рединг» прибавил не только во владении, но и в точности передач – с 76,1% в прошлом сезоне до 82,2% в текущем. Как и у Гвардиолы в «Сити», у Япа важную роль играет вратарь. Оманец Али Аль-Хабси управляется с мячом ногами не хуже Клаудио Браво. «Я рад, что игроки растут вместе с командой в мастерстве и понимании футбола. Мы играем раскованно, потому что перед командой не стоит задача выйти в АПЛ. Нам самим интересно, что из всего этого получится», – хитрит голландец.

В середине декабря «Рединг» в гостевом матче против «Лидса» владел мячом 77% времени и проиграл со счетом 0:2. После игры Стам назвал игру «павлинов» скучной и бесперспективной. «Как бы ни складывался матч, для меня важно придерживаться выбранного курса. Я горд, что «Рединг» никого не копирует – у нас собственный стиль. Возможно, однажды кто-то скажет, что «Барса» или «Сити» играет, как «Рединг», – сияет голландец.

В Чемпионшипе крутизна «Рединга» не так заметна всей Англии, но 7 января у Япа и его команды будет классный шанс показать себя. Трудно поверить, что жребий в третьем раунде Кубка Англии был слепым – в этот день «бисквиты» Стама сыграют на «Олд Траффорд».

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