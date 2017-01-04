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«Ротерхэм» выставлен на еBay в обмен на сломанную газонокосилку или пакет попкорна

«Ротерхэм» выставлен на еBay в обмен на сломанную газонокосилку или пакет попкорна
Eurosport

18 ч. назад

Не покупай пирожок в столовой. Купи клуб.

Поклонников клуба из Чемпионшипа «Ротерхэм Юнайтед» утомила никчемность команды, поэтому они пошли на крайние меры: на сайте еBay появилось объявление о продаже клуба. Стартовая цена лота – 1 евро. При этом неизвестные креативно подошли к описанию товара: они готовы обменять его на сломанную газонокосилку или пакет попкорна.

Болельщики обвиняют игроков в отсутствии яиц и нежелании играть. Указано, что футболисты получают огромные зарплаты в то время, как обычные фанаты тратят деньги на душ из фекалий в их исполнении.

  • «Ротерхэм» замыкает таблицу Чемпионшипа с 13 набранными очками.

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