«Ротерхэм» выставлен на еBay в обмен на сломанную газонокосилку или пакет попкорна

Поклонников клуба из Чемпионшипа «Ротерхэм Юнайтед» утомила никчемность команды, поэтому они пошли на крайние меры: на сайте еBay появилось объявление о продаже клуба. Стартовая цена лота – 1 евро. При этом неизвестные креативно подошли к описанию товара: они готовы обменять его на сломанную газонокосилку или пакет попкорна.

Болельщики обвиняют игроков в отсутствии яиц и нежелании играть. Указано, что футболисты получают огромные зарплаты в то время, как обычные фанаты тратят деньги на душ из фекалий в их исполнении.

«Ротерхэм» замыкает таблицу Чемпионшипа с 13 набранными очками.

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