Жозе Семеду: «Одноклубники по «Шеффилду» не представляли, насколько мы с Роналду близки»

В ноябре Криштиану Роналду принял участие в вечеринке игроков «Шеффилд Уэнсдей», находясь физически в другом месте. Капитанскую повязку одного из старейших клубов мира носит давний друг Криштиану, во что некоторые партнеры не верили.

«Барри Бэннан и Стивен Флетчер просили меня позвонить Криштиану. Они думали, что я скажу: «Нет, не надо». Но я позвонил ему через FaceTime. Они знали, что мы с Криштиану были друзьями, но не понимали, насколько мы близки.

Они не могли поверить в произошедшее. Криштиану общался с ними, будто Бэннан и Флетчер – его друзья. Они говорили: «Боже, я говорю с Роналду». Надеюсь, он сможет приехать сюда ради своих поклонников. Хотелось, чтобы они увидели, как Роналду – большая звезда – выходит на их родное поле.

Для меня Роналду, как брат. Мы вместе росли», – заявил Семеду.

Как сообщается Daily Mail, Роналду пообещал футболистам «Шеффилда» как-нибудь прилететь на их игру и пожелал выйти в АПЛ.

Семеду и Роналду вместе выступали за молодежные команды лиссабонского «Спортинга» и сборной Португали.

С 2011 года Семеду защищает цвета «Шеффилд Уэнсдей».

«Шеффилд» занимает в Чемпионшипе 6 место, дающее право побороться за путевку в АПЛ в плей-офф.

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