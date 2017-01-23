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Майк Дин поставил пенальти за нарушение вне штрафной в первой игре после перевода в Чемпионшип

Дин поставил пенальти за нарушение вне штрафной в первой игре после перевода в Чемпионшип
Eurosport

8 ч. назад

48-летний рефери нащупал дно и пробил его.

Арбитр Майк Дин, переведенный в Чемпионшип после ряда неудачных матчей в Премьер-лиге, вновь допустил ошибку. На 68-й минуте встречи «Барнсли» – «Лидс» арбитр назначил 11-метровый в ворота хозяев за игру рукой за пределами штрафной.

Пенальти был реализован Крисом Вудом. Ошибка не стала судьбоносной, поскольку к тому моменту «Барнсли» вел в 2 мяча, а в оставшиеся 22 минуты удержал победный счет – 3:2.

  • Дин работал в Премьер-лиге с 2000 года, судил финальные матчи Кубка Англии, Кубка английской Лиги и Суперкубка Англии.

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